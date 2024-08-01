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15:39, 1 августа 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об это сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — сказано в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Утром 1 августа стало известно о взрывах в Днепре. Как уточнялось, в Днепропетровской области действовали сигналы воздушной тревоги. Днем ранее сообщалось о повреждении объектов критической инфраструктуры в подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Кроме того, отмечалось, что было повреждено сельхозпредприятие.

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      Кристина Есикова
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