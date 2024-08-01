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16:16, 1 августа 2024Ценности

Затопление яхты почти за два миллиарда рублей попало на видео

Затопление роскошной яхты Ethos почти за два миллиарда рублей попало на видео

Затопление яхты почти за два миллиарда рублей у берегов острова Кефалиния, Греция, попало на видео. Соответствующие кадры приводит местный портал Protothema.

Причиной происшествия стала незакрытая дверь, которую не заметил экипаж. Из-за плохой погоды вода быстро затопила нижнюю палубу и каюты. По словам журналистов, системы безопасности сработали, и яхта села на мель в бухте Эвретис. Пять пассажиров и пять членов экипажа благополучно сошли на берег. Пострадавших нет.

Согласно информации Daily Mail, роскошную яхту Ethos, стоимость которой составляет 16 миллионов фунтов стерлингов (около 1,8 миллиарда рублей), ввели в эксплуатацию через два месяца после ремонта. Сейчас морское судно сдается в аренду. В нем есть пять кают, тренажерный зал, джакузи и гидроциклы.

В августе прошлого года сообщалось, что роскошная яхта, на которой принцесса Диана регулярно проводила отдых вместе с возлюбленным, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, затонула у юго-восточного Средиземноморского побережья Франции. Судно Cujo получило пробоину после столкновения с неизвестным объектом у Лазурного Берега. На момент инцидента на борту находились семь человек — их успешно эвакуировали.

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      Мария Винар
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