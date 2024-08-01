Затопление яхты почти за два миллиарда рублей попало на видео

Затопление роскошной яхты Ethos почти за два миллиарда рублей попало на видео

Затопление яхты почти за два миллиарда рублей у берегов острова Кефалиния, Греция, попало на видео. Соответствующие кадры приводит местный портал Protothema.

Причиной происшествия стала незакрытая дверь, которую не заметил экипаж. Из-за плохой погоды вода быстро затопила нижнюю палубу и каюты. По словам журналистов, системы безопасности сработали, и яхта села на мель в бухте Эвретис. Пять пассажиров и пять членов экипажа благополучно сошли на берег. Пострадавших нет.

Согласно информации Daily Mail, роскошную яхту Ethos, стоимость которой составляет 16 миллионов фунтов стерлингов (около 1,8 миллиарда рублей), ввели в эксплуатацию через два месяца после ремонта. Сейчас морское судно сдается в аренду. В нем есть пять кают, тренажерный зал, джакузи и гидроциклы.

В августе прошлого года сообщалось, что роскошная яхта, на которой принцесса Диана регулярно проводила отдых вместе с возлюбленным, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, затонула у юго-восточного Средиземноморского побережья Франции. Судно Cujo получило пробоину после столкновения с неизвестным объектом у Лазурного Берега. На момент инцидента на борту находились семь человек — их успешно эвакуировали.

