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02:00, 1 августа 2024Забота о себе

Женщина захотела развестись с мужем из-за его ужасной привычки в спальне

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Пожаловавшаяся на платформе Mumsnet на мужа женщина рассказала, что любит его, но готова развестись из-за одной его ужасной привычки в спальне. Ее словами заинтересовалось издание Mirror.

Женщина объяснила, что захотела развестись, так как больше не может мириться с тем, что ее муж спит в одежде. Каждый день после работы он приходит домой и падает в постель, не переодевшись, из-за чего постельное белье быстро становится грязным.

«Сегодня вечером после короткого рабочего дня мой муж решил лечь в постель, которую я только вчера постирала, в своей рабочей одежде. Что еще хуже, он шеф-повар и его одежда все время покрыта жирными пятнами. Разве я совершаю глупость, что развожусь с ним из-за этого? За исключением этого он обычный человек. Правда, он не приучен к порядку, потому что вырос в семье грязнуль», — поделилась она эмоциями.

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В комментариях под постом многие пользователи сайта поддержали женщину, заявив, что не смогли бы жить с неряхой. А некоторые комментаторы посоветовали отселить мужа в отдельную комнату и поставить ультиматум: либо он начинает принимать душ и переодеваться перед сном, либо они разводятся.

Ранее другая пользовательница форума, желающая простить мужу измену, задалась важным вопросом. Она захотела узнать, реально ли строить отношения после подобного предательства.

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      Алиса Дмитриева
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