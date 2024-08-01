Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

Экс-депутат Госдумы Пономарев заявил о попытке покушения с помощью дрона в Киеве

Живущий в Киеве экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил в социальной сети X о попытке покушения на него с помощью дрона.

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной», — говорится в сообщении.

Он приложил к публикации свою фотографию с окровавленным лицом и отметил, что от такой атаки было тяжело защититься.

Ранее в Британии рассказали о плане террора, в разработке которого принял участие Пономарев. Отмечается, что этот план якобы предусматривает призывы в адрес западных стран предоставить больше оружия Украине, ввести больше антироссийских санкций и поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри России.