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12:43, 2 августа 2024Ценности

45-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала новое фото в бикини

45-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала фото в фиолетовом бикини

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон показала новое фото с отдыха в Греции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость запечатлела себя в сауне. На ней бикини фиолетового цвета, оформленное тонкими завязками. При этом на размещенном кадре видно, что на лице звезды «Войны невест» отсутствует макияж, а волосы распущены.

В июле сообщалось, что Хадсон поделилась снимком, на котором продемонстрировала подтянутое тело в черном раздельном купальнике. Также актриса предстала в майке с разрезами посередине и тонкими завязками в районе декольте.

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      Мария Винар
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