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04:15, 2 августа 2024Ценности

53-летняя ведущая в откровенном купальнике позагорала у бассейна

53-летняя ведущая Аманда Холден в откровенном бикини позагорала у бассейна

Фото: @noholdenback

Британская ведущая Аманда Холден в откровенном бикини позагорала у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась видео с отдыха на острове Корфу, Греция. Так, на размещенных кадрах Холден предстала в раздельном купальнике черного цвета от бренда Elizabeth Hurley Beach, создательницей которого является актриса Элизабет Херли. Видно, что бюстгальтер и плавки оформлены золотистыми цепями.

Кроме того, звезда примерила черные солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала золотые браслеты и длинную цепь с кулоном.

В июне сообщалось, что Аманда Холден прогулялась по улице в прозрачной юбке.

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      Мария Винар
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