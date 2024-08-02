83-летняя звезда «Гарри Поттера» рассказала о приведшей к инвалидности болезни

Актриса Мариам Маргулис заявила, что не может ходить из-за болезни позвоночника

Британо-австралийская актриса Мариам Маргулис, известная по фильмам о Гарри Поттере, рассказала о жизни с хронической болезнью позвоночника, которая привела к инвалидности. Ее слова приводит издание People.

83-летняя Маргулис заявила, что ей диагностировали спинальный стеноз — заболевание, при котором просвет в позвоночном канале сужается, из-за чего спинной мозг и спинномозговые нервы сдавливаются. По словам актрисы, из-за прогрессирующего недуга ей стало трудно самостоятельно передвигаться, и ее состояние продолжает ухудшаться. «Я не могу хорошо ходить, у меня инвалидность», — призналась актриса.

Маргулис также добавила, что для передвижения ей нужны ходунки или трости. Кроме того, она использует электросамокат, чтобы ездить за покупками.

Ранее Маргулис призналась, что до болезни спины ее довела чрезмерная любовь к сладкому. По словам актрисы, из-за неправильных пищевых привычек у нее началось ожирение. Последствием этого стала тяжелая болезнь — спинальный стеноз, также известный как стеноз позвоночного канала.