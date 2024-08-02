Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:40, 2 августа 2024Забота о себе

83-летняя звезда «Гарри Поттера» рассказала о приведшей к инвалидности болезни

Актриса Мариам Маргулис заявила, что не может ходить из-за болезни позвоночника

Фото: Simon Schluter / Fairfax Media / Getty Images

Британо-австралийская актриса Мариам Маргулис, известная по фильмам о Гарри Поттере, рассказала о жизни с хронической болезнью позвоночника, которая привела к инвалидности. Ее слова приводит издание People.

83-летняя Маргулис заявила, что ей диагностировали спинальный стеноз — заболевание, при котором просвет в позвоночном канале сужается, из-за чего спинной мозг и спинномозговые нервы сдавливаются. По словам актрисы, из-за прогрессирующего недуга ей стало трудно самостоятельно передвигаться, и ее состояние продолжает ухудшаться. «Я не могу хорошо ходить, у меня инвалидность», — призналась актриса.

Маргулис также добавила, что для передвижения ей нужны ходунки или трости. Кроме того, она использует электросамокат, чтобы ездить за покупками.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Ранее Маргулис призналась, что до болезни спины ее довела чрезмерная любовь к сладкому. По словам актрисы, из-за неправильных пищевых привычек у нее началось ожирение. Последствием этого стала тяжелая болезнь — спинальный стеноз, также известный как стеноз позвоночного канала.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура увидела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам. Чего стоит опасаться?

      Совфед одобрил закон о праве командиров воинских частей арестовывать бойцов СВО

      В российском городе переработали десятки тонн старых шин

      Стало известно о смерти российского летчика на СВО

      Зендея в кроп-топе без бюстгальтера появилась на публике

      Лукашенко обвинил Байдена в «набивании» авторитета на обмене заключенными

      В России одобрили новый закон о прекращении гражданства мигрантов

      У Ивлеевой нашли еще один долг перед налоговой

      Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена рассказала о его состоянии

      83-летняя звезда «Гарри Поттера» рассказала о приведшей к инвалидности болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше