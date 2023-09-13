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18:07, 13 сентября 2023Забота о себе

Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на последствия любви к сладкому

Актриса Маргулис пожаловалась, что любовь к сладкому довела ее до болезни спины

Фото: Ian Gavan / Getty Images

Актриса Мириам Маргулис, снимавшаяся в фильмах о Гарри Поттере, в интервью подкасту How to Fail призналась, что любовь к сладкому довела ее до болезни спины. Об этом сообщает издание People.

По словам 82-летней актрисы, из-за пищевых привычек у нее началось ожирение. Последствием этого стала тяжелая болезнь — стеноз позвоночного канала (сужение внутреннего просвета позвоночного столба). «Я сократила себе жизнь из-за любви к ирису, паштету, чизкейкам, — пожаловалась она. — Вот ведь неудача. Что, кремовая булочка, шоколадка и лишняя ложка паштета дороже здоровья, дороже внешнего вида? Нет же, не дороже. Это все жадность и отсутствие дисциплины, все то, чего я стыжусь».

Маргулис призналась, что вскоре ей придется передвигаться на инвалидной коляске. «Я так и не справилась с избыточным весом, а следовало, — говорит она. — Я жирдяйка, я толстуха, а быть 82-летней и толстой — это жалкое зрелище».

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Маргулис также отметила, что в молодости не задумывалась о внешности. «У меня были красивые глаза, отличные волосы, милая улыбка, и я думала, что этого на мой век хватит. Так что к черту платья и сумочки. Но дело-то было не в этом. Нужно было беречь тело, с которым я пришла в этот мир», — сокрушается актриса.

Я бы хотела выглядеть получше, чтобы живот был плоский, спина сильной, ноги длинными. Но к черту. Вот такая я

Мириам Маргулисактриса

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    Александра Лисица
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