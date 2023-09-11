Звезда «Барби» раскрыл способ поддерживать форму без тренировок в спортзале

Актер из «Барби» Симу Лю рассказал, что поддерживает форму с помощью баскетбола

Американский актер китайского происхождения Симу Лю признался, что любит вкусно поесть, а тренировки в спортзале ему не особенно нравятся. Способ, который помогает ему поддерживать себя в хорошей форме, он раскрыл в интервью GQ.

Звезда «Барби» и киновселенной Марвел рассказал, что оборудовал в гараже личный тренажерный зал, которым он почти не пользуется. Вместо силовых тренировок 34-летний Лю предпочитает каждый день играть в баскетбол и другие командные виды спорта. «Для меня это гораздо важнее, чем поднять энное количество килограммов или сделать сколько-то отжиманий. Речь идет о подвижности, выносливости и совместном времени с друзьями», — сказал актер.

Кроме того, Лю похвастался хорошим метаболизмом, который позволяет ему есть практически любую пищу. По его словам, больше всего он любит блюда азиатской кухни — пельмени на пару, рис и жаркое из мяса. Артист заявил, что придерживается интервального голодания, чтобы не набирать лишние килограммы. «Я люблю еду, но просто не надо есть слишком поздно», — заключил Лю.

Ранее свой секрет стройности без тренировок раскрыла известная российская актриса Мария Кожевникова. Она рассказала, что вместо занятий спортом борется с лишним весом при помощи долгих прогулок на свежем воздухе.