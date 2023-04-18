Звезда «Универа» раскрыла секрет стройности без занятий спортом

Актриса Мария Кожевникова заявила, что борется с лишним весом при помощи долгих прогулок

Известная российская актриса Мария Кожевникова призналась, что вместо занятий спортом борется с лишним весом при помощи долгих прогулок на свежем воздухе. Секрет стройности она раскрыла в сторис в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда «Универа» заявила, что старается следить за фигурой максимально бережными для психики способами. Она долгие годы профессионально занималась художественной гимнастикой и больше не хочет возвращаться к тяжелым физическим нагрузкам. Вместо силовых и кардиотренировок в зале для контроля веса и улучшения самочувствия она предпочитает много гулять.

Часто задают вопрос, занимаюсь ли я спортом. У меня сложные отношения со спортом, потому что я отдала ему полжизни, и у меня выработалась аллергия. Но что я делаю каждый день — хожу. Стараюсь ходить десять километров Мария Кожевникова актриса

По словам Кожевниковой, выкроить полтора часа на пешую прогулку ей удается во время занятий одного из сыновей в футбольной секции.

Ранее Мария Кожевникова рассказала, что в ее доме есть огород, на котором она работает. В качестве хобби она выращивает помидоры и огурцы.