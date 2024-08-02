Адвокат раскрыл подробности развода Алсу с мужем

Адвокат Добровинский: Алсу и Абрамов должны понять, хотят ли они сохранить брак

Адвокат супруга певицы Алсу Александр Добровинский раскрыл подробности развода исполнительницы с мужем. Его слова приводит Teleprogramma.

Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова, заявил, что предприниматель хочет воссоединиться с женой. Однако Алсу на данный момент не согласна с таким исходом. Адвокат подчеркнул, что в этом деле приоритеты наследников Абрамовых будут ставиться на первый план.

«Бракоразводный процесс находится на судебном этапе, когда суд дал примирение сторонам. Примерно во второй половине августа они должны понять, хотят они сохранить брак или нет», — отметил юрист.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.