Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 2 августа 2024Культура

Адвокат раскрыл подробности развода Алсу с мужем

Адвокат Добровинский: Алсу и Абрамов должны понять, хотят ли они сохранить брак

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Адвокат супруга певицы Алсу Александр Добровинский раскрыл подробности развода исполнительницы с мужем. Его слова приводит Teleprogramma.

Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова, заявил, что предприниматель хочет воссоединиться с женой. Однако Алсу на данный момент не согласна с таким исходом. Адвокат подчеркнул, что в этом деле приоритеты наследников Абрамовых будут ставиться на первый план.

«Бракоразводный процесс находится на судебном этапе, когда суд дал примирение сторонам. Примерно во второй половине августа они должны понять, хотят они сохранить брак или нет», — отметил юрист.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Огромная победа». Обменянная на Виктора Бута баскетболистка высказалась о возвращении осужденных американцев из России

      Совфед одобрил закон об обязанности владельцев каналов сообщать о себе в Роскомнадзор

      Экс-советника мэра Сочи арестовали за незаконную продажу мест на кладбищах

      Из-под завалов взорвавшегося в Нижнем Тагиле дома вынесли тело ребенка в черном мешке

      Боксерша завершила карьеру после поражения от провалившей гендерный тест соперницы

      Карл III съел у Макрона омаров на полмиллиона евро

      Военный эксперт объяснил создание деревянного F-16 на Украине

      Обнаружена останавливающая рак печени диета

      Площадь в центре Петербурга захотели переименовать

      Задержан экс-глава администрации двух районов российского города по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше