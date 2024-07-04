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11:05, 4 июля 2024Культура

Алсу откровенно высказалась о разводе

Певица Алсу прокомментировала свой развод словами «хватит страдать»
Алсу

Алсу. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Алсу откровенно высказалась о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. О своих эмоциях она рассказала в шоу «Русского радио» под названием «Русские перцы», запись доступна на YouTube.

Несколько дней назад артистка выпустила песню «Я учусь не бояться». Она призналась, что хит стал для нее «грустным и событийным». «Жизнь продолжается, есть разлука, но все раны должны исцелиться и все будет хорошо», — описала Алсу свои ощущения от композиции.

Алсу рассказала, что любит побыть одна, а затем «появиться в обществе с улыбкой». Певица отметила, что у нее большие планы на дальнейшую карьеру. «Мне сказали, что хватит уже страдать. Я прислушалась и теперь уже в поисках веселенького», — заключила она.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.

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      Мария Рюрикова
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