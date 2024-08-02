Адвокат Винника объяснил причины отказа включить россиянина в обмен

Адвокат Бух: Винника не включили в обмен, потому что в США не вынесен приговор

Адвокат Александра Винника Аркадий Бух пояснил, что его подзащитного могли не включить в сделку по обмену из-за того, что в США ему еще не вынесен приговор. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться», — сказал юрист.

Он добавил, что существует закономерность, что американское или российское правительство практически никогда не освобождает тех, кому еще не вынесен приговор. Поэтому вероятность обмена Винника низкая. Бух добавил, что беседовал с Винником 1 августа, уточнив, что его подзащитный остается в тюрьме, состояние здоровья у него хорошее.

Ранее Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника, рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной ей причине.