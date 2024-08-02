BMC Biology: обнаружен омолаживающий эффект от переноса генов

Ученые Высшей школы фармацевтических наук Токийского университета обнаружили, что перенос генов от простых организмов с высокой регенеративной способностью в более сложных животных может оказывать омолаживающий эффект. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Biology.

Ученые перенесли гены, способствующие регенерации, из простых организмов, таких как плоские черви и медузы, в плодовых мух Drosophila melanogaster, которые обычно не способны к такой регенерации. Эти гены, называемые HRJD (гены, кодирующие домен JmjC с высокой регенеративной способностью), показали способность подавлять возрастные изменения в кишечнике мух.

Ожидалось, что плодовые мушки с введенными генами будут восстанавливать поврежденные ткани, но вместо этого ученые заметили, что HRJD стимулировали деление стволовых клеток кишечника и подавляли неправильно функционирующие клетки. Этот эффект оказался более полезным, чем применение антибиотиков, которые могут подавлять как патологические клетки, так и деление стволовых клеток.

Хотя молекулярный механизм, лежащий в основе работы HRJD, все еще не выяснен, результаты исследования являются важным шагом в понимании механизмов омоложения стволовых клеток и может стать основой для разработки новых методов борьбы со старением. Исследователи также отмечают сходство между клеточной структурой кишечника мух и человека, что делает результаты исследования особенно значимыми.