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14:17, 2 августа 2024Наука и техника

Обнаружен омолаживающий эффект от переноса генов

BMC Biology: обнаружен омолаживающий эффект от переноса генов

Изображение: 2024 Yuichiro Nakajima / phys.org

Ученые Высшей школы фармацевтических наук Токийского университета обнаружили, что перенос генов от простых организмов с высокой регенеративной способностью в более сложных животных может оказывать омолаживающий эффект. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Biology.

Ученые перенесли гены, способствующие регенерации, из простых организмов, таких как плоские черви и медузы, в плодовых мух Drosophila melanogaster, которые обычно не способны к такой регенерации. Эти гены, называемые HRJD (гены, кодирующие домен JmjC с высокой регенеративной способностью), показали способность подавлять возрастные изменения в кишечнике мух.

Ожидалось, что плодовые мушки с введенными генами будут восстанавливать поврежденные ткани, но вместо этого ученые заметили, что HRJD стимулировали деление стволовых клеток кишечника и подавляли неправильно функционирующие клетки. Этот эффект оказался более полезным, чем применение антибиотиков, которые могут подавлять как патологические клетки, так и деление стволовых клеток.

Хотя молекулярный механизм, лежащий в основе работы HRJD, все еще не выяснен, результаты исследования являются важным шагом в понимании механизмов омоложения стволовых клеток и может стать основой для разработки новых методов борьбы со старением. Исследователи также отмечают сходство между клеточной структурой кишечника мух и человека, что делает результаты исследования особенно значимыми.

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      Александр Еникеев
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