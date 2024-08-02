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12:53, 2 августа 2024Наука и техника

Обнаружена останавливающая рак печени диета

Nature Communications: исключение триптофана из диеты останавливает рак

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ученые Юго-западного медицинского центра Университета Техаса (UT) обнаружили, что диета, исключающая аминокислоту триптофан, может эффективно остановить рост рака печени у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), вызванная онкогеном MYC, особенно зависит от триптофана, который преобразуется в триптофан индол-3-пируват (I3P) и другие метаболиты. Эксперименты продемонстрировали, что удаление триптофана из рациона мышей остановило рост опухолей печени и восстановило нормальную экспрессию генов в клетках печени, при этом не повлияв на синтез белка в нормальных тканях.

Команда ученых изучила влияние диеты без триптофана на рост опухолей печени у мышей. Оказалось, что аминокислота триптофан необходима для генерации онкометаболита I3P, а отсутствие триптофана блокирует рост опухолей способом, независимым от синтеза белка. Поскольку триптофан в меньшей степени встречается в белках, чем другие аминокислоты, краткосрочные диеты безопасны для здоровых тканей.

Хотя известно, что триптофан метаболизируется в несколько важных соединений, включая нейротрансмиттер серотонин и кинуренин (предшественник витамина B), опухоли печени, вызванные онкогеном MYC, используют триптофан главным образом для производства I3P, а не кинуренина.

При этом добавление I3P восстанавливает рост раковых клеток, что доказывает важную роль этого метаболита в развитии рака. Эти результаты позволяют предположить, что воздействие на I3P или путь его производства может быть эффективной терапевтической стратегией.

К продуктам с высоким содержанием триптофана относятся индейка, красное мясо, свинина, курица, тофу, молоко, соевые бобы, киноа, овес и рыба.

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      Александр Еникеев
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