Анна Семенович снялась в бикини во время отдыха с возлюбленным

46-летняя певица Анна Семенович снялась в бикини во время отдыха с возлюбленным

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике во время отдыха с новым возлюбленным. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 46-летняя певица отправилась в Турцию вместе с 43-летним бизнесменом Денисом Шреером. На одном из кадров исполнительница позировала в бассейне в черном бикини, которое состояло из бра с косточками и трусов с заниженной талией. Также звезда предстала перед камерой в разноцветном костюме, обнимая своего избранника.

При этом, согласно данным Telegram-канала «Светский хроник», у мужчины в Германии есть сын и жена, рассказавшая, что узнала об измене супруга по кадрам из соцсетей.

В июле Анна Семенович рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика».