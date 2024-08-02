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09:03, 2 августа 2024Наука и техника

На звезде в созвездии Геркулеса обнаружили аномалию

Во вращении звезды V889 Геркулеса обнаружили аномалию

Фото: Maurizio Cabibbo / Wikimedia

Астрономы Хельсинкского университета обнаружили аномалию во вращении звезды V889 Геркулеса, которая находится в 115 световых годах от Земли в направлении созвездия Геркулеса. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрономы проанализировали данные наблюдений за яркостью звезды, собранные за длительное время, и смоделировали изменения видимого движения пятен на ее поверхности. Такой подход позволил оценить профиль вращения звезды с учетом различий на разных широтах.

Звезда V889 Herculis, аналогичная молодому Солнцу, демонстрирует уникальный профиль вращения: максимальная скорость наблюдается на широте около 40 градусов, тогда как на экваторе и полярных регионах вращение происходит медленнее. Это открытие бросает вызов существующим представлениям о вращении звезд, поскольку подобный профиль не был предсказан ни в одной из компьютерных моделей.

Для другой изученной звезды — LQ Hydrae в созвездии Гидры — характерно более привычное для твердого тела вращение, которое оставалось одинаковым от экватора до полюсов.

Разница в скорости вращения между различными широтами известна как дифференциальное вращение. Это вызвано тем, что горячая плазма поднимается к поверхности звезды в результате конвекции, которая происходит перпендикулярно оси вращения вблизи экватора и параллельно вблизи полюсов. Из-за сохранения углового момента локальные скорости вращения могут отличаться друг от друга.

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      Александр Еникеев
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