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14:35, 2 августа 2024Культура

Антиутопии Оруэлла уступили по популярности книгам российских классиков

Роман «Мастер и Маргарита» оказался популярнее антиутопий Джорджа Оруэлла

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жанр антиутопии теряет свою популярность у российских читателей. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

По его словам, книги Джорджа Оруэлла и других авторов жанра, который всегда был востребован в отечественных книжных магазинах, в 2023 году стали хуже продаваться. В обновленном рейтинге его произведения уступили первые места произведениям российских классиков.

«Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков, например, его "Мастер и Маргарита"» — заявил Капьев.

Сообщается, что в минувшем году культовая антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» заняла шестое место среди самых популярных книг, хотя годом ранее была самой продаваемой книгой в России. Также топ любимых авторов россиян покинул Эрих Мария Ремарк.

Ранее писатель Захар Прилепин выразил возмущение литературными предпочтениями россиян, которые читают произведения Джорджа Оруэлла, Рэя Брэдбери и Стивена Кинга.

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      Андрей Шеньшаков
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