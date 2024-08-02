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20:26, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет для защиты от мошенников

Лебедев призвал не соглашаться на предложения по телефону для защиты от обмана

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал россиян не соглашаться ни на какие предложения в телефонном разговоре, чтобы не стать жертвой обмана. Советом для защиты от мошенников он поделился в своем обзоре новостей, выпуск вышел во «ВКонтакте».

«Главное, что нужно знать про телефонное мошенничество — это что никто никогда в жизни никакую проблему вам по телефону не должен озвучивать. Если у кого-то есть к вам какие-то вопросы, пусть пишут заказные письма», — заявил блогер.

Он отметил, что злоумышленники могут хорошо подделывать голоса и придумывать различные изощренные схемы для обмана, которые позволят им не вызывать подозрений у потенциальной жертвы. Лебедев посоветовал никогда не соглашаться ни на какие предложения во время разговора по телефону и при подозрительных звонках просто бросать трубку.

Ранее член комитета Государственной Думы по информационной политике, депутат Антон Немкин назвал выдающие мошенников фразы. Он заявил, что фразы, вызывающие чувство паники и намекающие на срочность, являются признаком обмана.

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      Маргарита Щигарева
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