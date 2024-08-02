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08:00, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил об интересе к помойкам и туалетам

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что его интересуют туалеты и помойки. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Недвижимости движение».

«Я интересуюсь, так сказать, телесным низом и отходами. Все хотят оральное обсуждать, а мне интересно анальное. Потому что мне интересны помойки, мне интересны туалеты, ливневые канализации, свалки твердых бытовых отходов», — сказал дизайнер.

Он объяснил, что названные им темы являются такой же частью существования, как и все остальные. По мнению Лебедева, если их игнорировать, то человек не узнает «половину жизни».

Также дизайнер подчеркнул, что именно поэтому нужно обращать внимание на дизайн и удобство туалетов. «Кто-то должен взять на себя ответственность. Вот я беру. Я главный поэт ЖКХ и туалетов», — заключил блогер.

Ранее Лебедев рассказал об обязательном туалетном требовании в его студии. Он заявил, что там всегда есть двухслойная туалетная бумага.

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