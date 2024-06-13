Артемий Лебедев рассказал об обязательном туалетном требовании в своей студии

Блогер Лебедев заявил, что в туалетах его студии всегда есть двухслойная бумага

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал об обязательном туалетном требовании, которое всегда соблюдается в его студии дизайна. Подробности он раскрыл в интервью блогерше Лилии Абрамовой, доступном на YouTube.

«Никогда бумага не меньше чем двухслойная в туалете. Обязательно. Я лучше уволю треть сотрудников», — назвал Лебедев одно из правил в его студии.

Дизайнер добавил, что он придерживался этого принципа даже во время финансовых кризисов. «Мы людей отправляли по домам. А туалетная бумага все равно была двуслойная», — заключил он.

Ранее Лебедев раскрыл способ не стать никчемным. По его мнению, молодым людям нужно осваивать профессии и получать необходимые для работы навыки.

До этого блогер назвал журналистов никчемными людьми. Лебедев заявил, что нормальные люди не выбирают журналистку в качестве профессии.