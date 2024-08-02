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14:41, 2 августа 2024Мир

Байден дал 12-летней девочке совет по отношениям и вызвал ее нервный смех

Daily Mail: Байден дал 12-летней дочери Алсу Курмашевой совет по отношениям

Президент США Джо Байден поздравил дочь освобожденной российской журналистки Алсу Курмашевой (сотрудница признанного иноагентом медиа «Радио Свободная Европа / Радио Свобода») 12-летнюю Мириам Буторину с днем рождения, обнял ее и дал совет по отношениям с противоположным полом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Никаких серьезных парней, пока тебе не исполнится 30», — сказал американский лидер, выступая в Овальном кабинете Белого дома по случаю обмена заключенными между Россией и США, чем вызвал нервный смех девочки.

Ранее в Анкаре состоялся самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

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      Глеб Бажуткин
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