Байден провел с Нетаньяху «жесткий» разговор после атаки на лидера ХАМАС

Axios: Байден провел с Нетаньяху жесткий разговор из-за атаки на лидера ХАМАС

Президент США Джо Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников издания, Байдену не понравилось, что Нетаньяху во время визита в Вашингтон на прошлой неделе говорил о заключении сделки о заложниках, а потом атаковал резиденцию в Тегеране, где находился один из лидеров ХАМАС Хания.

Американский президент пообещал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить ответный удар Ирана, но после этого израильская сторона не должна двигаться к дальнейшей эскалации конфликта. Вместо этого Байден ожидает, что премьер Израиля «немедленно» начнет работать над достижением соглашения об освобождении заложников.

Кроме того, добавил источник, американский лидер предупредил Нетаньяху, что в случае повторной эскалации конфликта США не станут помогать Израилю.

Исмаил Хания и его телохранитель ушли из жизни в среду, 31 июля. Резиденция в Тегеране, где Хания находился во время визита, подверглась атаке.