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15:11, 2 августа 2024Мир

В Белом доме рассказали о дальнейшем обмене заключенными с Россией

Белый дом: США продолжают переговоры с Россией о дальнейшем обмене заключенными

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

США продолжают вести переговоры с Россией о дальнейшем обмене заключенными. Об этом заявил официальный представитель Белого Дома Джон Кирби, передает Fox News.

«Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы понять, что США могут сделать для возвращения бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля домой», — сообщил представитель.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы вернуть каждого задержанного американца на родину.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

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      Дарья Устьянцева
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