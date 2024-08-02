Белый медведь набросился на ученого

В Гренландии белый медведь набросился на исследователя из Германии

В датской Гренландии белый медведь набросился на исследователя из Германии. Об этом сообщает Kalaallit Nunaata Radioa.

Инцидент произошел в восточной части острова. В пятницу, 26 июля, группа исследователей шла по тропе в районе военного поста Местерс-Виг в Гренландском национальном парке, когда их атаковал хищник.

Серьезные травмы получил немецкий ученый. Сначала его доставили на Местерс-Виг, а оттуда отправили самолетом в Исландию. Агрессивного медведя уничтожили на месте.

В субботу, 27 июля, гренландская полиция сообщила, что получивший ранения исследователь находится в стабильном состоянии. Его родных оповестили о случившемся.

В районе нападения в последнее время участились столкновения людей с медведями. В городе Иллоккортоормиут за неделю для этого уничтожили двух агрессивных белых медведей. Также нескольких медведей заметили рядом Нууком — столицей Гренландии.

Ранее сообщалось, что белый медведь устроил охоту на детей в канадском городе Пиванак. Медведь пробрался в город и, по словам экспертов, выслеживал добычу около школы.

