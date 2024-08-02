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15:03, 2 августа 2024Мир

Билл и Хиллари Клинтон поддержали Харрис ради должности для дочери

NYP: Билл и Хиллари Клинтон поддержали Харрис ради должности посла для дочери
СюжетВыборы президента США 2024
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис на президентских выборах ради должности посла в Великобритании для их дочери Челси. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

«Есть причина, по которой Билл и Хиллари в первые пять минут выступили в поддержку президентской кампании Камалы — они заискивали», — заявил источник издания. Он также отметил, что семья Клинтон долгое время работала над этой идеей, поскольку 44-летняя Челси давно хочет должность посла.

При этом представитель Челси Клинтон опроверг эти заявления, подчеркнув, что она гордится поддержкой кандидатуры Харрис и готова сделать все возможное, чтобы обеспечить ее избрание в ноябре.

Ранее семья Клинтон поддержала Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. Они отметили, что «с гордостью присоединяются» к президенту США Джо Байдену в одобрении вице-президента Харрис в качестве кандидата.

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      Семен Александров
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