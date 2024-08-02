Блиновская попросила снять арест с ее Lamborghini и Bentley для погашения долгов

Блиновская попросила снять арест с ее автопарка для продажи и погашения долгов

Известная российская блогерша Елена Блиновская попросила снять арест с ее автопарка для продажи и погашения долгов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что все имущество блогерши арестовано, по этой причине она просит снять арест со своих автомобилей марок Lamborghini и Bentley, а также мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла. Это имущество Блиновская хочет продать для погашения долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Блиновская уже продала элитную квартиру в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу, которая была оформлена на ее отца. Налоговая также изъяла 60 миллионов рублей с компаний, оформленных на блогершу.

Ранее Блиновская в слезах назвала себя патриотом России. Во время своего выступления Блиновская не смогла сдержать слез и заявила, что в СИЗО она находится из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой она отмечала Новый год.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег. Затем следствие предъявило ей обвинение из-за неправомерного оборота средств платежей.