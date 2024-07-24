Блиновская назвала себя патриотом и заявила, что сидит в СИЗО из-за подруги

Известная российская блогерша Елена Блиновская в слезах назвала себя патриотом России. Ее слова приводит Shot в Telegram.

Как сообщает корреспондент издания, в зале суда блогерша была в хорошем настроении, посылала близким воздушные поцелуи и несколько раз смеялась во время заседания. Во время своего выступления Блиновская вновь не смогла сдержать слез и заявила, что в СИЗО она находится из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой она отмечала Новый год.

Адвокаты блогерши, в свою очередь, заявили, что у Блиновской не было умысла не платить налоги, так как она не стала бы рисковать своим бизнесом. По их словам, во всем виноваты люди, которым доверилась блогер. Отмечается, что Мосгорсуд в среду, 24 июля, продлил арест блогерши до 19 августа.

Ранее сообщалось, что Блиновская погасила часть долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Она выплатила 83,3 миллиона рублей. Таким образом сумма долга уменьшилась с 1,296 миллиарда рублей до 1,213 миллиарда.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег. Затем следствие предъявило ей обвинение из-за неправомерного оборота средств платежей.