Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Блиновская в слезах назвала себя патриотом России

Блиновская назвала себя патриотом и заявила, что сидит в СИЗО из-за подруги

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Известная российская блогерша Елена Блиновская в слезах назвала себя патриотом России. Ее слова приводит Shot в Telegram.

Как сообщает корреспондент издания, в зале суда блогерша была в хорошем настроении, посылала близким воздушные поцелуи и несколько раз смеялась во время заседания. Во время своего выступления Блиновская вновь не смогла сдержать слез и заявила, что в СИЗО она находится из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой она отмечала Новый год.

Адвокаты блогерши, в свою очередь, заявили, что у Блиновской не было умысла не платить налоги, так как она не стала бы рисковать своим бизнесом. По их словам, во всем виноваты люди, которым доверилась блогер. Отмечается, что Мосгорсуд в среду, 24 июля, продлил арест блогерши до 19 августа.

Ранее сообщалось, что Блиновская погасила часть долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Она выплатила 83,3 миллиона рублей. Таким образом сумма долга уменьшилась с 1,296 миллиарда рублей до 1,213 миллиарда.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег. Затем следствие предъявило ей обвинение из-за неправомерного оборота средств платежей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

      На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

      Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян

      ФБР раскрыло количество выстрелов в Трампа

      Названы лучшие места для наблюдения за китами в России

      В российском регионе сработала система ПВО

      Илон Маск спрогнозировал банкротство США

      Израиль представил «Демона ветра»

      «США — это огромный рынок допинга». Всемирное антидопинговое агентство угрожает американскому спорту изоляцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше