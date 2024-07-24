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10:35, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Блиновская погасила часть долга перед налоговой

Блиновская погасила часть долга перед ФНС в размере 83,3 миллиона рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Известная российская блогерша Елена Блиновская погасила часть долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что размер оплаченной блогершей части долга составил 83,3 миллиона рублей. Издание отметило, что после этого платежа сумма долга Блиновской уменьшилась с 1,296 миллиарда рублей до 1,213 миллиарда.

При этом РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Морозова отмечают, что Блиновская заплатила 230 миллионов рублей задолженности. Отмечается, что после этого сумма основного долга блогерши составила 677 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали взыскание штрафа Блиновской за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что размер штрафа составил 500 рублей.

До этого также сообщалось, что блогерша погасила часть налогового долга. Она внесла платеж в пользу ФНС размером в 44 миллиона рублей.

В мае стало известно, что размер долга Блиновской перед налоговой составил 1,4 миллиарда рублей. Сообщалось, что из-за пени размер задолженности растет на полмиллиона каждый день.

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