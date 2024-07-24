Приставы начали принудительное взыскание штрафа с блогера Блиновской за нарушение ПДД

Приставы начали процедуру взыскание штрафа с Елены Блиновской за нарушение ПДД

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафа с Елены Блиновской перед Госавтоинспекцией за нарушения правил дорожного движения (ПДД) и неоплаченных исполнительных сборов. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф «королевы марафонов» составляет 500 рублей. Также в базе за ней числятся два постановления о взыскании исполнительского сбора на две тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Блиновская погасила часть долга перед налоговой. По состоянию на 17 июня блогер должна была Федеральной налоговой службе 1,411 миллиарда рублей. С того момента она заплатила около 70 миллионов, которые выручила за реализацию отцовской квартиры. После этого она выплатила еще 44 миллиона. На текущий момент долг Блиновской составляет более 1,296 миллиарда рублей. Из-за пени долг ежедневно увеличивается на полмиллиона рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу о неуплате налогов. Изначально блогершу поместили под домашний арест. После того как Блиновская нарушила условия заключения, суд поместил ее в СИЗО.