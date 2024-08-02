Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом

Около 1,4 тысячи машин скопилось перед Крымским мостом со стороны Тамани

Огромная очередь из машин образовалась на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

К утру 2 августа в пробке со стороны Тамани скопилось примерно 1,4 тысячи автомобилей. Уточняется, что время ожидания составляет больше трех часов.

«В очереди со стороны Керчи находится 298 транспортных средств, — говорится в сообщении. — Время ожидания около часа».

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 4 августа в западных и центральных районах полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.