Часть упавшей на крышу девятиэтажки в Севастополе ракеты ATACMS вывезли

Развожаев: часть упавшей в Севастополе ракеты ATACMS вывезли на полигон

Часть ракеты ATACMS, упавшей на крышу девятиэтажки на улице Симонка в Севастополе, вывезли на полигон для уничтожения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, жители дома смогли вернуться в свои квартиры в восемь утра.

Развожаев также сообщил, что часть ракеты, упавшей в районе проспекта Генерала Острякова, и ее суббоеприпасы уничтожат на месте с соблюдением всех мер безопасности. Специалисты выбрали место без коммуникаций, где выкопали яму.

В ночь на 2 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковала Севастополь. В городе объявляли баллистическую угрозу, после чего сообщили о поражении нескольких целей. В результате фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома на улице Симонка, застряв на техническом этаже. Кроме того, ее фрагмент и суббоеприпасы упали на проспекте Генерала Острякова.

23 июня ВСУ также выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка. В результате пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.