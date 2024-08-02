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13:42, 2 августа 2024Силовые структуры

Четверо россиян обеспечивали работу мошеннических кол-центров с Украины и попались ФСБ

ФСБ задержала ростовчан за обеспечение работы мошеннических кол-центров Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Ростова-на-Дону, которые обеспечивали работу мошеннических кол-центров с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, задержанные обеспечивали работу так называемых SIM-банков, используемых украинскими кол-центрами для мошеннических звонков россиянам. В результате оперативно-разыскных мероприятий у них было обнаружено и изъято восемь SIM-банков, а также более 12 тысяч SIM-карт. Установлено, что с помощью этих устройств в период с мая по июнь было совершено более 400 тысяч звонков.

По данным фактам возбуждено 44 уголовных дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») в различных регионах России, а общий ущерб от действий злоумышленников составил 25 миллионов рублей. Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении дела об организации преступного сообщества, а также привлечении их в качестве пособников по статье о мошенничестве.

Ранее сотрудники ФСБ в Кемеровской области задержали 61-летнего местного жителя за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. По данным ведомства, мужчина негативно относился к российской политике и специальной военной операции.

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