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07:45, 2 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с иностранным государством

В Кузбассе ФСБ задержала мужчину за сотрудничество с иностранным государством

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Кемеровской области задержали 61-летнего местного жителя за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина негативно относился к российской политике и специальной военной операции. Поэтому он подготовил и направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Кроме того, задержанный выразил готовность оказывать представителем иностранного государства содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Россией.

Возбуждено дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты, который вел переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), к пяти годам колонии строгого режима.

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      Екатерина Кашурникова
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