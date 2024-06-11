Жителя российского города осудили на пять лет за сотрудничество с СБУ

В Крыму суд дал пять лет колонии жителю, вступившему в сговор с СБУ

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты, который вел переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), к пяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину признали виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ. Следствие и суд установили, что с октября 2022 года по апрель 2023 года он вступил в сговор с представителем СБУ, сообщил ему о своих навыках управления беспилотниками и обращения с оружием, а также предложил способы своего участия в противодействии проведению специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Запорожский облсуд приговорил украинку к 13 годам за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины.