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11:22, 2 августа 2024Наука и техника

Раскрыт единственный способ предотвратить климатический кризис

Nature Communications: охлаждение климата предотвратит необратимые изменения

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Исследователи Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) раскрыли, что скорейшее охлаждение климата является единственным способом предотвратить необратимые изменения климатической системы Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, может дестабилизировать критические компоненты климатической системы, называемые переломными элементами. К таким элементам относятся, например, Гренландский ледяной щит и Амазонский тропический лес. В исследовании авторы изучили сценарии изменения климата при потеплении свыше 1,5 градуса Цельсия и их возможные последствия.

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Была использована упрощенная модель климатической системы Земли, которая включала в себя четыре взаимосвязанных переломных элемента: Гренландский ледяной щит, Западно-Антарктический ледяной щит, Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (основная система океанических течений в Атлантическом океане) и Амазонский тропический лес.
Оказалось, что даже если глобальная температура вернется к уровню ниже 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, риски опрокидывания некоторых систем останутся высокими. К 2300 году, по оценкам, риск дестабилизации по крайней мере одного элемента составляет 45 процентов при текущей климатической политике.

Анализ показал, что риск дестабилизации повышается с каждым десятым градусом, превышающим 1,5 градуса Цельсия. В сценариях, предполагающих глобальное потепление на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, риски значительно увеличиваются. При этом, текущая климатическая политика может привести к потеплению на 2,6 градуса Цельсия к концу столетия, что вызывает серьезные опасения.

Авторы исследования также отметили, что текущие модели климата недостаточно точно учитывают сложные взаимодействия между элементами системы Земли. Они подчеркивают, что необходимо принимать срочные меры для предотвращения опасных последствий изменения климата и стабилизации глобальной температуры.

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      Александр Еникеев
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