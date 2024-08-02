Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни

Политолог Марков: детей освобожденных разведчиков ожидают фантастические дни

Детей освобожденных российских разведчиков Артема и Анны Дульцевых ожидают «фантастические дни» в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что дети лишь в самолете узнали о том, что они русские.

«О! Вы представляете, сколько удивительного эти дети теперь будут узнавать в России? Их ожидают фантастические дни», — предрек политолог.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В его рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. Десять из них отправились в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон. Из мест заключения были освобождены среди прочих журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, а также Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом в реестр иноагентов).