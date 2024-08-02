Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 2 августа 2024Россия

Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни

Политолог Марков: детей освобожденных разведчиков ожидают фантастические дни
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Детей освобожденных российских разведчиков Артема и Анны Дульцевых ожидают «фантастические дни» в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что дети лишь в самолете узнали о том, что они русские.

«О! Вы представляете, сколько удивительного эти дети теперь будут узнавать в России? Их ожидают фантастические дни», — предрек политолог.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В его рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. Десять из них отправились в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон. Из мест заключения были освобождены среди прочих журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, а также Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Гершкович перед освобождением из российской тюрьмы обратился к Путину с просьбой. О чем он написал президенту?

      У летевшего из Турции российского самолета со 145 пассажирами отказал двигатель

      Названы провоцирующие старение неочевидные факторы

      Россиянам предложили «буханку» за два миллиона

      В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко с благодарностью за помощь в обмене

      Популярная рэперша спровоцировала слухи о приеме «Оземпика»

      World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде-2024

      Миллиардер Дмитрий Астафьев задержан по делу о растрате

      В Одессе раздались взрывы

      Обнаружен омолаживающий эффект от переноса генов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше