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13:02, 2 августа 2024Россия

В Кремле объяснили приветствие Путина по-испански детей освобожденных разведчиков

Путин приветствовал по-испански детей разведчиков, так как те не знают русского

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приветствовал по-испански детей освобожденных из Словении разведчиков Дульцевых, так как те не знают русского языка. Такое объяснение дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что вернувшиеся в Россию в рамках обмена несовершеннолетние, узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары.

Дети Дульцевых, узнали, кто такой президент Владимир Путин, лишь в Москве, пояснил Песков.

«Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, — и как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал: Buenas noches («доброго вечера» в переводе с испанского — прим. «Ленты.ру»)», — поведал представитель Кремля.

Ранее Путин поблагодарил вернувшихся по обмену граждан России за верность присяге.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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