Для одной категории россиян в четыре раза увеличили выплаты

МО РФ вчетверо увеличило выплаты получившим инвалидность с 2014 года в Донбассе

Министерство обороны России (МО РФ) в четыре раза увеличило выплаты получившим инвалидность с 2014 года в Донбассе, следует из опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов проекта указа.

Согласно документу, инвалидам 1-й группы выплатят 6,05 миллиона рублей, инвалидам 2-й группы — 5,23 миллиона рублей, инвалидам 3-й группы — 4,41 миллиона рублей.

При этом на сегодняшний день в России страховые выплаты за время прохождения военной службы или сборов составляют: инвалидам 1-й группы — 1,5 миллиона рублей, инвалидам 2-й группы — 1 миллион рублей, инвалидам 3-й группы — 500 тысяч рублей. Если застрахованный военнослужащий получил тяжелое увечье, то ему полагается 200 тысяч рублей, легкое увечье — 50 тысяч рублей.

Для того чтобы назначить выплату тому или иному человеку, правительство должно будет определить причинно-следственную связь между получением увечий (ранений, травм, контузий) и заболеваний гражданам с инвалидностью и их участием в боевых действиях, следует из текста документа.

При этом, как говорится в проекте указа, получение новых выплат не будет учитываться при предоставлении других мер поддержки. Но если инвалид проходит военную службу или пребывает в добровольческом формировании на момент вступления указа в силу, то ему сделают перерасчет исходя из того, какие выплаты он уже получил.

Ранее правительство поддержало законопроект о выплатах детям с инвалидностью, потерявшим родителя-участника специальной военной операции на Украине. Они смогут получать сразу пенсии — по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности.