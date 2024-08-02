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12:12, 2 августа 2024Бывший СССР

Российский доброволец рассказал об отбитии штурма ВСУ втроем

Доброволец Тринадцатый заявил, что отбил штурм ВСУ с двумя сослуживцами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Доброволец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тринадцатый рассказал о том, как в 2022 году он и два сослуживца отбили штурм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает «Аргументы и факты».

«Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши вроде прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — рассказал доброволец.

По его словам, после атаки в разговоре по рации с командованием выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два сослуживца остались «в опорнике».

«Паники не было. Умирать не собирались, об этом даже не думали, а вот повоевать решили, как положено, по-русски», — отметил Тринадцатый. Он добавил, что после этого командование предупредило о передвижениях противника, которые были отсечены огнем пулемета. После этого на помощь подошли другие военнослужащие.

Ранее стало известно, что ВС России продвинулись на покровском направлении. Кроме того, российские военные продвинулись в южной части Ивановки, отмечает Telegram-канал RusVesna. Как уточняется, боестолкновения смещаются в центр. По данным RusVesna, под контроль ВС РФ также перешла оставшаяся часть Веселого.

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      Валентин Карант
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