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09:32, 2 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об успехах российских войск на покровском направлении

RusVesna: ВС России продвинулись на покровском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на покровском направлении. Об успехах российских сил на этом участке фронта пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«От Тимофеевки до железной дороги ВС РФ продвинулись на участке шириной до 3,9 км», — говорится в публикации.

Кроме того, российские военные продвинулись в южной части Ивановки, отмечает RusVesna. Как уточняется, боестолкновения смещаются в центр. По данным RusVesna, под контроль ВС РФ также перешла оставшаяся часть Веселого.

Ранее на Украине признали, что российские военнослужащие взяли под контроль Веселое и продвинулись на покровском направлении. Как сообщалось, ВС России также имеют успехи у Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

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