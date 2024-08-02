Стало известно об успехах российских войск на покровском направлении

RusVesna: ВС России продвинулись на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на покровском направлении. Об успехах российских сил на этом участке фронта пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«От Тимофеевки до железной дороги ВС РФ продвинулись на участке шириной до 3,9 км», — говорится в публикации.

Кроме того, российские военные продвинулись в южной части Ивановки, отмечает RusVesna. Как уточняется, боестолкновения смещаются в центр. По данным RusVesna, под контроль ВС РФ также перешла оставшаяся часть Веселого.

Ранее на Украине признали, что российские военнослужащие взяли под контроль Веселое и продвинулись на покровском направлении. Как сообщалось, ВС России также имеют успехи у Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

