ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении

Deep State: ВС России взяли под контроль Веселое на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Веселое и продвинулись на покровском направлении. О наступлении российских военных сообщает в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

Как следует из данных проекта, вечером 1 августа в ходе боевых действий российские ВС России установили контроль над населенным пунктом Веселое Донецкой народной республики.

Кроме того, российские войска продвинулись у Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

Ранее на фоне высоких потерь Киев к переговорам с Москвой призвали украинские военные. Как отметила журналист LCI Шарлин Юрель, многие бойцы Вооруженных сил Украины перестали верить в возможность победы над Россией.