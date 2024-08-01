Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:42, 1 августа 2024Бывший СССР

Украинские военные призвали Киев к соглашению с Москвой из-за высоких потерь

Украинские военные в разговоре с LCI: нужно договариваться, наши потери высоки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киеву необходимо договариваться с Москвой, потому что потери украинской армии очень высоки. К мирному соглашению с Россией призвали в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), фрагмент репортажа доступен на YouTube.

«Нужно договариваться, потому что наши потери огромны», — заявили изданию военные.

Журналистка отметила, что многие служащие ВСУ перестали верить в возможность победы над Россией и поняли, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в победе России в специальной военной операции. Он отметил, что для этого сейчас многие российские солдаты рискуют жизнями.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных

      Харрис встретит обмененных с Россией заключенных

      На Украине заявили об исчерпании источников финансирования ВСУ

      Семейный отдых в шикарном кемпинге превратился в кошмар из-за «заляпанных какашками» стен

      Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве

      Жена Игоря Стрелкова порассуждала об оставшемся в колонии на фоне обмена муже

      В МИД России заявили о помощи Мали в повышении боеспособности ВС

      Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

      ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обмененными россиянами

      У миллениалов выросла заболеваемость раком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше