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07:38, 2 августа 2024Россия

Два человека пострадали при ударах ВСУ по жилым домам в регионе России

Губернатор Гладков: двое пострадали при ударах дронов по Шебекинскому округу
СюжетПожары в России

Фото: Pixabay

Два человека пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил губернатор, подчеркнув, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого, под удар попал жилой дом в селе Ржевка, где оказались выбиты окна и пробита кровля. В результате пострадал мужчина — он получил осколочные ранения. Раненному из-за обстрела помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В Ржевке, помимо этого, оказались повреждены кровли еще в одном доме и гараже. Третий дрон, атаковавший Шебекинский городской округ, взорвался и упал на гараж — там впоследствии начался пожар, его уже потушили.

В ночь на пятницу, 2 августа, Украина также выпустила по двум регионам России шесть беспилотников. Украинские беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, еще два — над Курской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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