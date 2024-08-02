Украина выпустила по двум регионам России шесть беспилотников

МО: силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Курской областью и Краснодарским краем

В ночь на пятницу, 2 августа, Украина выпустила шесть беспилотников по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что украинские беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, еще два — над Курской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей о попытках ударов и их последствиях.

Ночью под удар ВСУ также попал Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Никто, предварительно, не пострадал.