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16:16, 2 августа 2024Силовые структуры

Двух россиян осудили за диверсию на железной дороге

Двум жителям Кирова дали по 6 лет воспитательной колонии за диверсию на путях

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении двух жителей Кирова, которые устроили диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

Одного из них приговорили к 6 годам и 3 месяцам, а другого — к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, осужденные за денежное вознаграждение подожгли релейный железнодорожный шкаф, который отвечает за управление стрелочными переводами и светофорами на путях. Инструкции по изготовлению горючей смеси и поджогу они получили от некоего «пособника киевского режима» через мессенджер.

Ранее Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за попытку диверсии. Один из осужденных получил 5,5 года, второй — 4 года воспитательной колонии.

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      Олеся Мицкевич
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