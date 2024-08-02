Двух россиян осудили за диверсию на железной дороге

Двум жителям Кирова дали по 6 лет воспитательной колонии за диверсию на путях

Суд огласил приговор в отношении двух жителей Кирова, которые устроили диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

Одного из них приговорили к 6 годам и 3 месяцам, а другого — к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, осужденные за денежное вознаграждение подожгли релейный железнодорожный шкаф, который отвечает за управление стрелочными переводами и светофорами на путях. Инструкции по изготовлению горючей смеси и поджогу они получили от некоего «пособника киевского режима» через мессенджер.

Ранее Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за попытку диверсии. Один из осужденных получил 5,5 года, второй — 4 года воспитательной колонии.