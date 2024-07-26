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09:19, 26 июля 2024Силовые структуры

Двух российских подростков осудили за попытку диверсии

В Красноярском крае вынесли приговор двум подросткам за попытку диверсии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за попытку диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Один из осужденных получил 5,5 года воспитательной колонии, в второй — 4 года. Отмечается, что один из фигурантов дела признан также виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге в Уяре.

О какой попытке диверсии идет речь не уточняется.

Ранее в Ленинградской области задержали 13-летнего и 14-летнего подростков, поджегших вышку сотовой связи. Школьники облили корпус станции в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе горючей жидостью и подожгли. За совершение диверсии каждому из них пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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