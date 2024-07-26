Двух российских подростков осудили за попытку диверсии

В Красноярском крае вынесли приговор двум подросткам за попытку диверсии

Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за попытку диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Один из осужденных получил 5,5 года воспитательной колонии, в второй — 4 года. Отмечается, что один из фигурантов дела признан также виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге в Уяре.

О какой попытке диверсии идет речь не уточняется.

Ранее в Ленинградской области задержали 13-летнего и 14-летнего подростков, поджегших вышку сотовой связи. Школьники облили корпус станции в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе горючей жидостью и подожгли. За совершение диверсии каждому из них пообещали заплатить 100 тысяч рублей.