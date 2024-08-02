Экс-аналитик ЦРУ оценил плоды сдержанных переговоров США и России после обмена

Экс-аналитик ЦРУ: сдержанные переговоры США и РФ могут принести свои плоды

Сдержанные и прямые переговоры между США и России могут приносить плоды, считает экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

По его словам, этот тезис подтверждает успешный обмен заключенными между странами. Макговерн добавил, что такие же двухсторонние переговоры могли бы привести и к урегулированию конфликта на Украине.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В обмене, среди прочих, приняли участие бывший морской пехотинец США Пол Уилан и журналист WSJ Эван Гершкович. В Россию вернулись восемь человек.