Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии арестовали за растрату

Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешков арестован за растрату

2-й Западный окружной суд арестовал экс-заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Пешков обвиняется по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По ходатайству следователя суд отправил полковника под арест и продлил ему срок содержания под стражей. Судебный акт об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения.

По информации ТАСС, обвинение полковнику предъявлено в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции. По словам собеседника агентства, Пешков вину в хищениях не признает.

О задержании главы Военторга и бенефициара подконтрольных организаций стало известно ранее 1 августа. В 2019 году подозреваемые заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей и с декабря 2019 по декабрь 2022-го приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем эти товары они продали Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».