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15:17, 1 августа 2024Силовые структуры

МВД попросило арестовать второго фигуранта дела главы Военторга

МВД ходатайствует об аресте фигуранта дела главы Военторга Тимура Исакова

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Российское МВД попросило арестовать второго фигуранта дела генерального директора Военторга Владимира Павлова — Тимура Исакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из Мещанского суда Москвы.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исакова поступило в суд», — сообщили агентству в суде.

О задержании главы Военторга и бенефициара подконтрольных организаций стало известно ранее 1 августа. По версии следствия, в 2019 году подозреваемые заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей и с декабря 2019 по декабрь 2022-го приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем эти товары они продали Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

Сам Павлов не признает свою вину по делу.

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      Олеся Мицкевич
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